İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de aralıklı kar yağışı devam edecek

Meteoroloji 3.

Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'de aralıklı kar yağışının devam etmesi bekleniyor.


Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre bölge genelinin, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca kar yağışı alan yerlerde ve öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde buzlanma ve yer yer don olayının görülmesi beklenirken, Bölge Müdürlüğü oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Eskişehir'in merkez ilçeleri olan Tepebaşı ve Odunpazarı'nda en yüksek hava sıcaklığının 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

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