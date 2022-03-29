İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de aralıklı sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3.

Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir'in de içerisinde bulunduğu bölge için parçalı, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmininde bulunuldu.


Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede salı günü parçalı, çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi. Yapılan açıklamada, hava sıcaklığının ise 4-6 derece azalacağı belirtildi. Ayrıca rüzgârın güney ve batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmininde bulunuldu.

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