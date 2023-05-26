Eskişehir'de ‘Aşık Veysel'i Anma' konseri düzenledi

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi ve Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (ES SİVDER) tarafından ‘Aşık Veysel'i Anma' konseri düzenledi.

2023 Aşık Veysel yılı olduğu için düzenlenen konsere; sanatseverler ve davetliler katıldı. Konser; yoğun ilgi gördü ve salonda oturacak yer kalmadığı için, çok kişi konseri ayakta izledi ve izleyiciler, konseri ayakta alkışladılar. Aşık Veysel türkülerinden oluşan konser ve sinevizyon gösterisi, izleyiciler tarafından büyük bir beğeni topladı. Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konseri; Konser Şefi Muharrem Atabay düzgün ve coşkulu bir şekilde yönetti.

Dernek Başkanı İsmail Arslan, konserde yaptığı konuşmasında, ‘'Aşık Veysel; 20. Yüzyılın yetiştirdiği büyük bir halk ozanıdır. Eserlerinde doğa, insan, toprak, vatan sevgisi gibi temaları başarılı biçimde işlemiştir. Yaşamı boyunca; tüm Anadolu'yu dolaşarak toplumun acılarına, mutluluklarına ortak olmuştur. Kültür tacımızı şükranla yad ediyorum'' dedi.

Konser sonunda emeği geçenlere çiçek buketi takdim edildi.