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Eskişehir'de aşılama yüz bine dayandı

Eskişehir’de korona virüs aşılamasında birinci doz 93 bin, ikinci doz ise 17 bine ulaştı.

Eskişehir'de korona virüs aşılamasında birinci doz 93 bin, ikinci doz ise 17 bine ulaştı.


Yurt genelinde devam eden aşılama Eskişehir'de de sürüyor. Sinovac aşısının uygulandığı Türkiye'de toplamda uygulanan birinci doz sayısı 5 milyon 500 bini geçti. Eskişehir'de ise birinci doz aşılama sayısı 93 bini geçerken, 17 binin üzerinde ikinci doz aşılaması yapıldı. Belirlenen gruplardaki aşılama 65 yaş üstü vatandaşlarla devam ediyor. Kentte bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar internet üzerinden aşı randevusu alarak evine yakın hastaneye gidip aşısını yaptırıyor. Hastanelerde aşılama için ayrı bölümler oluşturulurken, uygulanan aşı sonrası vatandaşlar tedbir amaçlı 15-20 dakika bekletiliyor.

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