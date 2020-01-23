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Eskişehir'de aynı gün karlı ve güneşi hava şaşırttı

Geçtiğimiz haftalarda yoğun karla mücadeleden sonra havaların biraz ısınmasıyla bugün güneşli sabaha "merhaba" diye evden çıkan Eskişehirliler, öğlen saatlerinde aniden yine kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.

Geçtiğimiz haftalarda yoğun karla mücadeleden sonra havaların biraz ısınmasıyla bugün güneşli sabaha "merhaba" diye evden çıkan Eskişehirliler, öğlen saatlerinde aniden yine kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.


Bugün Eskişehirliler güneşli bir havada evlerinden çıkarken öğleden sonra hafif de olsa aniden yağmaya başlayan kardan hazırlıksız yakalandı. Güneşli havayı görüp çarşı pazara çıkan vatandaşlar hem esiren rüzgâr hem de karla karşı karşıya geldi. Bu durumda bazı vatandaşlar yakınlarda bulduğu kapalı alanlara girmeye çalışırken aniden yağan karı fırsat bilen bazı vatandaşlar fotoğraf da çekti. Öte yandan yaklaşık 20 dakika süren kardan sonra Eskişehir'de yine güneş yüzünü gösterdi.


Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bugün en düşük sıcaklığın eksi 4 derece hissedildiği kentte, kar yağışının aralıklarla devam edeceği, yarın en düşük hava sıcaklığının eksi 8 olması ve havanın zaman zaman güneşli olması bekleniyor.

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