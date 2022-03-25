Eskişehir'de bahar sonunda yüzünü gösterdi

Son haftalarda soğuk havanın etkisinde olan Eskişehir'de hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Bahar mevsimine hasret kalan Eskişehirliler, sıcaklıkların normale dönmesiyle gelen baharın tadını çıkardı. Şehrin işlek noktaları dolup taşarken, bazı vatandaşların montlarını çıkararak yarım kollu kıyafetlerle gezmesi de artan sıcaklıkların etkisini gösterdi.

Öte yandan Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif yağmurlu geçeceği, gece geç saatlerde ise aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise 5-7 derece artması ve mevsim normalleri civarına çıkması bekleniyor.