Eskişehir'de baharını alma dönemiyle birlikte koyunlar yemyeşil meralara akın etti

Eskişehir'de baharın gelmesinin akabinde havaların ısınmasıyla, koyunların kışın etkilerini ve mikroplarını attığına inanıldığı ‘baharını alma' döneminde sürüler yeşeren meralara akın etti.

Soğuk kış aylarının ardından yüzünü gösteren güneş ve yeşeren meralarla birlikte sürüler ağıların çıkarılıp yayılmaya başladı. Tepebaşı ilçesine bağlı Keskin Mahallesi'nde bulunan sürü sahipleri koyunlarını Keskin Baraj Göleti'nin yanında bulunan mera alanlara yayarak otlatıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan koyunları yayma işi akşam saatlerine kadar sürüyor. Havanın da iyiden iyiye ısındığı son günlerde, çamurdan ve soğuktan kurtulan hayvanlar keyifli bir şekilde otluyor. Çobanların tabiri ile koyunlar, ‘baharını alma' denilen dönemde, kışın yediği soğuğu ve mikrobunu attığına inanılıyor. Keskin Mahallesi'nde çocukluğundan bu yana çobanlık yapan 33 yaşındaki Ali Armağan, havaların ısınmasıyla koyunlarını merada daha uzun süre ve daha keyifli otlattığını belirtirken, baharını alma dönemi hakkında bilgi verdi. 700 küçükbaş hayvanını günde yaklaşık 12 saat güden Armağan, bu süre zarfında 25 bin adım atıyor.

“Koyunlarla birlikte günde 20 kilometre dolaşıyorum”

Yaklaşık 25 yıldır çobanlık yapan Ali Armağan, mesleğin inceliklerine değinirken, kıştan bahara geçilen dönemde koyunların keyfinin son derece yerinde olduğunu belirtti. Hayvanlarının keyiflenince kendinin de mutlu olduğunun altını çizen Armağan, “Babadan kalan bir iş, hala devam ettiriyoruz, ölene kadar da devam ettireceğim inşallah. Sevilmeden yapılamayacak bir iş. Şu anda koyun ve kuzu toplam 700 küsur hayvan var. Koyunların keyifleri yeni yeni yerine gelmeye başladı, çamurdan kurtulmaya başladılar. Barajın suyunun çekilmesi ile çayır alanda otlatıyorum hayvanları. Koyunların keyifleri yerinde olunca bizim de keyfimiz yerinde oluyor. Sabah 8.30'dan akşam 19.00'a kadar otlatıyorum. Keskin Göleti'nin yanlarında otlattıktan sonra evimize gidiyoruz. Koyunlarla birlikte günde 20 kilometre dolaşıyorum çünkü durduğu yerde durmuyor, sürünün etrafında dolaşıyorum sürekli. En az 20 bin-25 bin adım atıyorum” diye konuştu.

“1 ay yeşil yedikten sonra içindeki mikrobu, kışın yediği soğuğu, paraziti atıyor”

Koyunların taze yeşil ota kavuştuğu dönem olan ve çobanlar arasında baharını alma olarak adlandırılan dönem hakkında da bilgilerini paylaşan genç Çoban Ali Armağan, “Baharını alma diye bir dönem vardır, bu süreçte 1 ay yeşil yedikten sonra içindeki mikrobu, kışın yediği soğuğu, paraziti atıyor. 10 gün kilo verir, daha sonra kilo almaya başlar. Evde ne kadar baksan da kırda taşta yürürken, tırnağını törpüler, tüyleri güzelleşir, gürleşir zaten küçükbaş hayvan kapalı alanı sevmez. 2 sene boyunca çok zorlandık. Bu yıl para kazanmaya başlayacağız inşallah. Bu para için yapılacak bir iş değil. Bunu sadece senin değil, ailenin de sevmesi lazım. Çünkü gecen yok, gündüzün yok, üzerin pislenir” dedi.