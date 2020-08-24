Eskişehir'de 'balık adamların' sayısı artıyor

Son yıllarda suya düşme vakalarının arttığı Eskişehir'de, özellikle suların bulanık olması nedeniyle arama-kurtarma faaliyetleri neredeyse 'sıfır' görüş ile yapılıyor. Bu kapsamda AKUT Eskişehir ekibi de, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile birlikte Sarısungur Göletinde su altı, su üstü eğitimi gerçekleştirdi. İcra edilen eğitimlerde, 16 kişi ile AKUT Eskişehir ekibi, su üstü kurtarma, can simidi atma teknikleri, bot kullanımı ve bot ile yaklaşma usulleri çalışıldı.

Öte yandan eğitimlerde, İtfaiye Daire Başkanlığı ile AKUT Eskişehir ekibinin su altı ekipleri dalış eğitimlerini tamamladı.