Eskişehir'de bazı caddelerde Cumhurbaşkanı 2. tur seçim önlemleri alınacak

Eskişehir'de 28 Mayıs Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri nedeniyle bu akşamdan itibaren bazı caddelerde araç parkına izin verilmeyecek.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Mayıs 2023 Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle trafik tedbirleri alınacağı duyuruldu. Yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Adliye Sarayı çevresinde bulunan Sevilen, Sunam, Öğretmen, Aşıcı, Onursay, Kısmetli, Yalım, Yargı, Yenen Sokakları araç trafiğine kapatılacağından ve yine Adliye Sarayına giriş ve çıkışların yapılacağı Sarper Caddesi, Kurtuluş Cami, Bilgin, Güngör, Yormaz, Bilgi, Uzak ve Özçağrı Sokakları üzerine, Vatan Caddesi üzeri Cumhuriyet Bulvarı ile Ziyapaşa Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümüne, Yunusemre Caddesi üzeri Ziyapaşa Caddesi ile Asarcıklı Caddesi Kavşağı arasında kalan bölümüne, Odunpazarı İlçe Seçim Kurulu evraklarının bulunduğu Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Tepebaşı İlçe Seçim Kurulu evraklarının bulunduğu Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden değerli kâğıt ve malzemelerin dağıtımı yapılacağından Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Şehit Zeynel Toköz Sokakları üzerine 27.05.2023 tarihinde saat 20.00 itibariyle araç parkına trafik güvenliği nedeniyle izin verilmeyecektir. Vatandaşlarımıza duyurulur.”