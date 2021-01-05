Meterolojinin uyarılarının ardından Eskişehir'de beklenen yağmur başladı. Gece başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde de kısa süreliğine etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağmura karşı tedbir alarak dışarı çıkarken bazı vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı. Öte yandan kent merkezinde yer yer su birikintilerinin oluşması dikkatlerden kaçmadı. Dükkanlarını açan bazı esnafların ise kendi imkanlarıyla kaldırımdaki suları temizlemesi göze çarptı.