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Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eskişehir’de bir kişiyi kesici aletle ağır yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Eskişehir'de bir kişiyi kesici aletle ağır yaralayıp olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde N.K. isimli şahsı kesici aletle ağır yaralayan şüpheli U.Ö. olay yerinden kaçtı. Olay akabinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timlerinin titiz çalışmaları sonucu şüpheli U.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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