Eskişehir'de bin kişilik mahalle karantina altına alındı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinin Kayakent mahallesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınarak giriş çıkışlar kapatıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık bin kişnin ikamet ettiği Kayakent mahallesini karantinaya alındı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda bu yasaklama getirildi. Kararda; ikinci bir emire kadar mahalleye giriş-çıkış çıkışlarının kolluk birimlerince denetime tabi tutulması, ilçe dışından gelen vatandaşların engellenmesine, kahvehanelerinin kapatılmasına, mahalle içerisinde sosyal mesafeyi bozan topluluklarının oluşturulmasının, mahalle halkın kendi aralarında ziyarette bulunmamasının önüne geçilmemesi hususunda karar verildi.

Belirtilen kurallarını hiçe sayılması halinde idari ve adlı işlemlerinin başlatılacağı belirtildi.