İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de bir araçtan 40 litre el yapımı alkol çıktı

Eskişehir’de polisin bir araçta yaptığı aramada 40 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Eskişehir'de polisin bir araçta yaptığı aramada 40 litre el yapımı alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, sahte ve kaçak alkol üretip piyasaya sürmeye çalışan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın içerisinden 40 litre el yapımı alkol, 65 litre alkol yapımında kullanılan aroma ve 95 adet alkol yapımında kullanılan aroma kiti ele geçirildi. Polis, olay hakkında soruşturma başlattı.

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