İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de bir ev karantinaya alındı

Eskişehir’de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan testi pozitif çıkan M.

Eskişehir'de korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan testi pozitif çıkan M.Ç., eşi ve çocuğuyla birlikte yaşadıkları evde karantina altına alındı.


Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden M.Ç.'de korona virüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. M.Ç.'nin testi pozitif çıkması üzerine evinde tedavi altına alınmak istedi. Bir binanın üçüncü katında bulunan evinde tedavi altına alınan M.Ç. ile yakın temas halinde bulunan eşi ve çocuğu 14 gün boyunca karantina altına alındı. Odunpazarı Belediye ekipleri ise daire ve apartmanı dezenfekte etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.