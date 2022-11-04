Eskişehir'de bir gecede 8 bin 542 şahıs sorgulandı

Eskişehir'de 340 polis ve 1 tim çevik kuvvet ile yapılan geniş çaplı denetimde 8 bin 542 şahıs, 587 araç ve 94 umuma açık yer kontrol edildi.

Dün gece saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Toplamda 340 polisin ve 1 tim çevik kuvvet ekibinin gerçekleştirdiği denetimlerde, 94 umuma açık işletme kontrol edildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışma sonucu toplamda 8 bin 542 kişi ve 587 araç sürücüsü denetlendi.

Çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı

Ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik sorgulamalarında içlerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsın da olduğu toplam 15 aranan şüpheli yakalandı. Ayrıca aranan şahıslardan 2'sinin para cezalarının bulunduğu belirtildi. Aranan 15 şahsın yanı sıra 4 şahsın da yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

Aramalarda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Denetimlerde durdurulan şüpheli şahıslardan 4'ünün üzerinde 1'er adet ruhsatsız tabanca ile toplam 23 adet mermi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şüpheli 3 şahsın üzerinde yapılan aramada ise toplam 31,82 gram esrar, hassas terazi ve 10 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İşletmeler ve araç sürücüleri de denetlendi

Ekiplerin gerçekleştirdiği geniş çaplı denetimde, toplam 94 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucu 14 işletmeye adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca araçlara yönelik denetimlerde ise 587 araç kontrol edildi. Toplam 33 araç sürücüsüne 46 bin 338 lira idari para cezası kesildi.