Eskişehir'de bir ilk

Eskişehir'de ilk kez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından 'Epikardiyal Ablasyon' ameliyatı gerçekleştirildi.

Ameliyat sırasında göbekten Epikardiyal Ablasyon (yakma tedavisi), ESOGÜ Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Elektrofizyoloji ünitesi öğretim üyelerinin katılımlarıyla başarılı şekilde uygulandı. İskemik olmayan kardiyomiyopati hastalığı olan, kalbinde pil bulunan şok özelliği olan ve ölümcül bir ritim bozukluğu olan Ventriküler Taşikardi nedeniyle çok kez şok alan hastanın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Ameliyat; ESOGÜ Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Taner Ulus, Doç. Dr. Muhammet Dural, Dr. Ahmet Serdar Yılmaz, Dr. Ezgi Çamlı, Anestezi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Dilek Ceyhan, Dr. Öğr. Üy. Ferda Yaman ile Hacettepe Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Kudret Aytemir ve Doç. Dr. Hikmet Yorgun'un katılımlarıyla yapıldı. İşlem öncesi kalp uyarımlarıyla Ventriküler Taşikardi atakları olan hastada Ablasyon sonrası Taşikardi ataklarının tekrar etmediği bildirildi.

Açıklamada, “Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Elektrofizyoloji laboratuvarı kompleks ve ölümcül ritim bozuklukları olan bu gibi hastalardaki Ablasyon tedavisinde önemli bir merkez olup, çevrede bu işlemin yapıldığı tek merkez konumundadır” denildi.