Eskişehir'de bir vinç köprünün altına sıkıştı

Eskişehir'de, köprü altından geçmeye çalışırken sıkışan vinç, bulunduğu yerden geri geri giderek çıkabilirken, hasar gören köprü Odunpazarı Belediyesi ekiplerince onarıldı.

Hamamyolu Köprüsü'nün bulunduğu İbrahim Karaoğlanoğlu caddesinden geçmeye çalışan 26 RN 064 plakalı vinç, köprü altında sıkıştı. Geri geri giderek sıkıştığı yerden çıkarılan vinç, köprünün alt kısmında bulunan ahşap plastik malzemeye zarar verdi. Köprünün alt kısmındaki dış mekân zemin kaplama malzemelerinden hasar gören parçalar, öğleden sonra olay yerine gelen Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yenileriyle değiştirilerek onarıldı.