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Eskişehir'de bisiklet hırsızı yakalandı

Eskişehir’de bisiklet çalan şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Eskişehir'de bisiklet çalan şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde bir binadan bir elektrikli, bir de normal bisiklet çalınması olayı ile alakalı çalışma başlattı. Ekipler şüpheli Muhterem T.'yi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Muhterem T.'nin bisikletleri Zafer Mahallesi'nde yaşayan F.Y'ye uyuşturucu madde karşılığında sattığını söylemesi üzerine cumhuriyet savcısının talimatıyla belirtilen adrese Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.


Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor.

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