Eskişehir'de 'Bizden Bir Aile' adlı komedi tiyatro oyunu sahnelendi

Eskişehir'de sahnelenen "Bizden Bir Aile" isimli komedi tiyatro oyunu, izleyicilerden tam not aldı.

Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde "Bizden Bir Aile" isimli komedi tiyatro oyunu sahnelendi. Yaklaşık 3 saat süren tiyatro oyununun başrol oyunculuğunu Enis Zeytinler yaptı. Oyun hakkında açıklamalarda bulunan Zeytinler, "Tiyatro oyunu yönetmenliğini ve başrolünü üstlendiğim tiyatro oyunu, izleyicilerin ilgisini çekti ve beğeni topladı. Tiyatro oyununda ‘Sıradan 4 kişilik bir aile içindeki anne ve baba; yetişkin kız ve erkek çocuklarıyla aralarında geçen kuşak çatışmalarını' konu aldım. ‘Bizden Bir Aile' isimli komedi tiyatro oyunu, sahnede 3 saat sürdü. Aynı zamanda komedi tiyatro oyunun yönetmenliğini ve başrol oyunculuğunu başarılı bir şekilde yaptım. Bu komedi tiyatro oyunu ile meslek yaşamımdaki 60'ncı yılımı, izleyicilerimle birlikte coşkulu bir şekilde birlikte kutladık'' dedi.