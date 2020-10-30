Eskişehir'de bugün sağanak yağış etkili olacak

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre; Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in Kuzey kesimlerinde beklenen kuvvetli gök gürültülüsü ile sağanak yağışlar etkili olacak.

Konu ile ilgili Eskişehir Valiliği tarafından aktarılan bilgide, “Bugün cuma günü sabah 11.00'dan gece 24.00'e kadar bölgemizde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışları yaşanacak. Öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak metrekareye 21-50 kilogram kuvvetli yağış olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.