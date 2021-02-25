Eskişehir'de bulunan 'idol' şeklindeki stel heyecan uyandırdı

Gerçekleştirilen seminerde konuşan Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve Anadolu Üniversitesinin destekleri ile gerçekleştirilen Eskişehir'deki Yüzey Araştırmaları hakkında bilgiler verirken, Seyitgazi ilçesi Gümüşbel köyünde 'idol' şeklinde stel bulunduğunu kaydetti.

Seminerde Polat, 2017-2018 Yıllarında Eskişehir İli Seyitgazi ve Han İlçeleri sınırlarında yer alan Yazılıkaya-Midas Vadisi'nde gerçekleştirdikleri araştırmalar ile 2019 yılından itibaren Seyitgazi ve Han ilçelerinin tümünü kapsayan yüzey araştırmalarını ve bu araştırmaların sonuçlarını dinleyiciler ile paylaştı. Polat, Midas Vadisi'nde gerçekleştirilen araştırmalarda, pek çok yeni arkeolojik tespitin yanı sıra bilinenin aksine vadinin tarihsel sürecinin Alt Paleolitik dönemden itibaren kesintisiz olarak devam ettiğinin belirlendiği aktardı. Polat seminerde, Midas Kalede gerçekleştirmeyi düşündükleri arkeolojik kazı çalışmaları için bilimsel bir alt yapı oluşturmak amacıyla yaptıkları teknolojik yöntemlerle belgeleme çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Sunumda ayrıca 2019 yılından itibaren Seyitgazi ve Han İlçelerinin tümünü kapsayan araştırmalardaki yeni tespitler ve arkeolojik alanlardaki tahribatların üzerinde duruldu. Bununla birlikte Polat, araştırma kapsamında Seyitgazi ilçesi Gümüşbel köyü sınırlarında buldukları idol şeklindeki stelin, Phryg dini ikonografisinde Ana Tanrıça'nın yanında başka tanrı/tanrıçaların betimlenip betimlenmediğine dair konu ile ilgili uzmanları meşgul eden soruların cevaplanmasına katkı sağlayacak önemli bir buluntu olduğunu da belirtti.

Doç. Dr. Rahşan Tamsü Polat ile gerçekleştirilen seminerin kaydı, Anadolu Üniversitesinin resmi YouTube hesabı üzerinden izlenebiliyor. Astam Seminerleri Dizisi 24 Şubat Çarşamba günü, Doç. Dr. Ali Umut Türkcan'ın "Kanlıtaş Höyük (İnönü) Kazı ve Araştırmaları: 10 Yılın Değerlendirmesi" başlıklı semineri ile devam edecek. Seminer yalnızca Zoom bağlantısı üzerinden gerçekleştirilecek. Seminer dizisi ile ilgili detaylı bilgileri içeren duyurular ise Anadolu Üniversitesinin resmî web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor.