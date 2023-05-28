İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de cadde ve sokaklarda 2. tur sessizliği hakim

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Cumhurbaşkanı 2.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için Eskişehir'de de vatandaşlar oy kullanmaya giderken, kentin ana caddeleri sessizliğe büründü.


Eskişehir'de sabah 8.00'den itibaren Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Kentin işlek caddelerinden olan Köprübaşı, Hamamyolu ve 2 Eylül'ün boş olduğu göze çarparken, sadece oy kullanmaya gittiğini belirten birkaç vatandaşa rastlanıldı. Esnafın seçim dolayısıyla kepenk açmadığı da görülürken, caddeler adeta sessizliğe büründü.

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