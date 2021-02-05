Eskişehir'de cadde ve sokakları dolduran kalabalıklar yasak öncesi adeta ‘pes' dedirtti

Eskişehir'de, Korona virüse (Covid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala ortaya çıkan insan kalabalığı adeta pes dedirtti.

Eskişehir halkı bugün güzel havanın keyiflini çıkarırken Korona virüsü unuttu. Cumartesi ve pazar günlerinde devam eden 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasından önce şehir merkezinde gözlemlenen kalabalık duyarlı vatandaşları çileden çıkarttı. Genellikle maske kurallarına uyan, ancak sosyal mesafeyi hiçe sayarak insanların iç içe olması; açık alanda kalabalığın içinde oturarak yemek yemesi, sigara içmesi, sohbet etmesi gibi görüntüler, sadece 2 gün önce mutasyonlu virüs vakasının görüldüğü kentlilerin duyarsızlığın göstergesi oldu.

Yetkililer tarafından defalarca yapılan uyarılara rağmen hala maskelerini çenede bulunduran vatandaşlar da sokaklardaki kalabalığın içinde bulunurken, herkes için yasak öncesi alış-veriş ön plana çıktı. Özellikte Hamamyolu Caddesi'nde bulunan park alanlarında 7'den 70'e kadar herkesin güneşten keyifle cadde ve sokakları doldurması, ‘Hayat Eve sığar' uygulamasında kırmızıdan yeşile dönemeye başlayan Eskişehir'in geleceğini açısından düşündürüyor.

Öte yandan şehir merkezi ve çevredeki bunca kalabalık olmasına rağmen her hangi bir denetim yapıldığı da gözlemlendi.