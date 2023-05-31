Eskişehir'de çaldıkları malzemeleri Antalya'da satan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de 2 evden çalınan 150 bin TL değerindeki malzemelerin Antalya'da bulunan bir galeriye satılmasıyla ilgili başlatılan çalışmalar sonucu jandarma ekiplerince yakalanan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sivrihisar ilçesi Böğürtlen Mahallesi'ndeki 2 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatıldı. Jandarma ekiplerince, ilçede bulunan 2 evden piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 2 adet motosiklet, 1 adet elektrikli bisiklet, 2 adet çapa makinesi, 2 adet çim biçme makinesi, 2 adet jeneratör, 1 adet motorlu testere, 1 adet kıyma makinesi ve 1 adet dinamo motoru çalan 4 şüphelinin kimlikleri ve kullandıkları araç tespit edildi. Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin çaldıkları ürünleri Eskişehir kent merkezinde 4 şahsa sattıkları, satın alan şahısların da çalıntı ürünleri Antalya'nın Elmalı ilçesinde faaliyet gösteren bir oto galeriye sattığı tespit edildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ile Antalya'nın Elmalı İlçesi'ndeki yerel kolluk kuvvetlerinin ortak çalışması sonucu Eskişehir'de ve Elmalı İlçesi'nde eş zamanlı yapılan operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Elmalı İlçesi'nde yakalanan oto galeri işletmesinin sahibi olan şahsın yapılan kimlik sorgusunda, 28 suçtan kaydının olduğu ve 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Şahısların yakalandığı alanlarda yapılan aramalarda, içlerinde 21 Mayıs tarihinde Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde bulunan bir evden çalınan 1 adet ilaçlama makinesi, 1 adet çapa makinesi, 1 adet jeneratör ve 200 metre sulama hortumun da bulunduğu çalıntı malzemelerin tamamı ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından ‘Evden Hırsızlık' ve ‘Suç Eşyasını Satın Alma' suçları çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest kalırken 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli 3 şahıs ise tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.