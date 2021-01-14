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Eskişehir'de çarpışan 2 araç şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 2 yaralı

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre olay, Eskişehir Alpu Mihalıççık karayolunun 42. kilometresinde yaşandı. Alpu'dan Mihalıççık istikametine seyir halinde olan Ekrem K. (72) idaresindeki traktöre, aynı istikamette ilerlemekte olan Yasin G. (30) yönetimindeki ticari araç arkadan çarptı. Çarpması etkisiyle her iki aracın da büyük hasar görüp şarampole düşmesi sonucunda sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Alpu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan, hayati tehlikesi bulunan traktör sürücüsü Ekrem K., Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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