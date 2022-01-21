Eskişehir'de çiftlik yönetimi eğitimi verildi

Eskişehir'de Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Çiftlik Yönetimi ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı konularında çiftçi eğitimi yapıldı.

Selçuk Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cennet Oğuz tarafından verilen iki günlük eğitime ÇMVA'ya (Çiftlik Muhasebe Veri Ağı) kayıtlı 49 çiftçi, sivil toplum örgütü temsilcileri, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı Murat Eren, Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Koordinatörü Semih Mıcık, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü KTV Şube Müdürü Hasan Öz, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Levent Özbunar, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden proje sorumlusu uzman personel, Eskişehir İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde konu sorumlusu personeller katıldı.

Söz konusu eğitim toplantısında İl Müdürü Yardımcısı Murat Eren ve Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Koordinatörü Semih Mıcık'ın açılış konuşmaları ve eğitimin amacının tanımlanmasından sonra; çiftlik yönetimi ile ilgili temel kavramalar, çiftçilerin avantajları ve karşılaşılan sorunlar, ÇMVA'nın tanıtımı ve çiftlik yönetimi ile ilişkisi, nakit akışı kayıtları, bitkisel ve hayvansal üretim kayıtları, iş gücü ve ambar varlığı kayıtları, alet ve makine envanteri, alacak ve borç envanteri konuları uygulamalı olarak anlatıldı.

AB üyesi ülkelerdeki tarım işletmelerinin yıllık gelir ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerinin toplandığı bir bilgi sistemi olan ÇMVA'nın amacı; işletme gelirlerinin takibi ve uygun tarımsal politikaların hazırlanması, tarımsal politikaların etkilerinin izlenmesi, tarımsal işletmelerin yıllık gelirlerinin tespit edilmesi olarak sıralanabilir.

ÇMVA sistemine Türkiye genelinde 81 ilde toplamda 6 bin kayıtlı çiftçi bulunmaktadır. Eskişehir'de ise sisteme 55 adet çiftçi ile 2014 yılında dâhil olmuştur. 2021 yılında ise 66 adet işletme ile katılım anlaşması yapılmıştır. 2020 yılı itibariyle ÇMVA'ya kayıtlı her bir işletmemize yıllık 600 TL destek ödemesi yapılmakta.