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Eskişehir'de Ciğerci Aziz Usta'da Urfa gecesi

Eskişehir’de Ciğerci Aziz Usta, Şanlıurfa’dan özel olarak getirdiği Urfalı İshak ve Neva Sıra Gecesi ekibiyle Eskisehirlilere unutulmaz bir sıra gecesi yaşattı.

Eskişehir'de Ciğerci Aziz Usta, Şanlıurfa'dan özel olarak getirdiği Urfalı İshak ve Neva Sıra Gecesi ekibiyle Eskisehirlilere unutulmaz bir sıra gecesi yaşattı.


Tarihi dokusu, dekorasyonu ile bir müze niteliği taşıyan Ciğerci Aziz Usta'da birbirinden güzel türkülere repertuvarında yer veren ekip, dinleyenleri Urfa'ya götürdü. Kültürlerarası etkileşimin mimarı Ciğerci Aziz Usta, "Bugün misafirlerimizi yöremizin tatları, müzikleri ve kültürüyle buluşturduk. Urfa sıra gecesinin vazgeçilmezi çiğ köftemizi yaparak misafirlerimize ikramda bulunduk. Şanlıurfa kültürünü Eskişehir'de yaşattığımız ve Eskişehir halkının da Şanlıurfa kültürünü benimsediği için çok mutluyuz" dedi.

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