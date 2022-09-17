Eskişehir'de çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

Eskişehir'de öğle saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.

Bugün saat 13.00 sıralarında Han ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını devam ediyor. Müdahale amacıyla bölgeye çok sayıda Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve yakın ilçe belediye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 12 kilometre karelik alanda etkili olan yangının yayılmasını engellemek amacıyla iş makineleriyle kazı çalışması yapıldığı öğrenildi.

Yangın bölgesinin yakınında bulunan Akhisar ve Yapıldak Mahallelerinde yapılan kontrollerde şu ana kadar herhangi bir tehdit unsuru bulunmadığı tespit edildi. Akhisar Mahallesi'nde ise tedbir amaçlı anonslar yapıldı. Hızla devam eden yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalara şu ana kadar toplamda 232 personel ile birlikte 9 uçak, 15 helikopter, 60 arazöz, 4 dozer ve çok sayıda itfaiye aracı katıldı.