Eskişehir'de Çin hurmasına yoğun talep

Olgunlaşan hünnap meyvesi Eskişehir'de satışa sunulurken, günde 50 kilogramdan fazla satılan meyve, şeker ve kolesterol hastaları tarafından talep görüyor.

Şeker ve kolesterol hastalıklarına iyi geldiği inanılan hünnap isimli meyve hasadının yapılmaya başlamasının ardından Eskişehir'de yoğun talep görüyor. Dağda yetişen elmaya benzer meyvenin kilosu 30 liradan satışa sunuluyor. Marmara Bölgesi ile Batı ve Güney Anadolu bölgelerinde yetişen ve Ekim ayı sonuna kadar hasadı devam ediyor. Çin hurması olarak da bilinen lezzetli olduğu kadar yararlı olan meyve, günde bir buçuk çuvala kadar satılıyor. Çuvalı ortalama 50 kilogram olan hünnabın satışı uzun süre devam edeceği tahmin ediliyor.