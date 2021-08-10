Eskişehir'de cinayet

Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, cinayet sonrasında olaya karıştıkları iddia edilen 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Kavga sırasında bıçakla yaralanan Okan D. (26) ile Ufuk Sırtıkara (25), kendi imkanlarıyla Yunus Emre Devlet Hastanesine geldi. Boynundan yaralanan Ufuk Sırtıkara, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrasında Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında kavgada karşı taraf olduğu öğrenilen Burak Ü. (26) ile kavga sırasında yanında bulunduğu iddia edilen 4 kişiyi saklandıkları evlere düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. İşlemlerinin ardından 5 şüphelinin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.