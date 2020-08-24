İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eskişehir'de çok miktarda etil alkol ve kaçak tütün ele geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehir merkezinde düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol ile 185 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün, etil alkol ve elektronik malzeme satanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol, 185 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 21 bin 360 sarılmış sigara, 30 bin 200 adet makaron, 23 bin 328 filtre, 116 kilogram nargile kömürü, 135 adet alkol kiti, 3 adet sigara sarma makinesi, 7 adet akıllı cep telefonu, 31 adet taşınabilir şarj aleti, 6 adet hoparlör ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.