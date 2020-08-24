Eskişehir'de çok miktarda etil alkol ve kaçak tütün ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak tütün, etil alkol ve elektronik malzeme satanlara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 300 litre etil alkol, 185 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 21 bin 360 sarılmış sigara, 30 bin 200 adet makaron, 23 bin 328 filtre, 116 kilogram nargile kömürü, 135 adet alkol kiti, 3 adet sigara sarma makinesi, 7 adet akıllı cep telefonu, 31 adet taşınabilir şarj aleti, 6 adet hoparlör ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.