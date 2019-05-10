Eskişehir'de çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Eskişehir'de tarihi eser satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığı öne sürülen M.A.'nın bulunduğu otomobili Eskişehir-Ankara karayolunun 32. kilometresindeki bir akaryakıt istasyonunda durdurdu. Araç içerisinde arama yapan ekipler, Roma ve Doğu Roma dönemlerine ait 137 bronz sikke ile bronzdan yapılmış lamba, yüzük, iki küpe ve 7 obje ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.