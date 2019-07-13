Eskişehir'de Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği kuruldu

Emine Sever, sürdürülen çalışmalar sonucu Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'nin kurulduğunu açıkladı.

Dr.Sever, yaklaşık 3 ay önce yetiştiricilere yönelik olarak düzenlenen manda yetiştiriciliği panelinin kısa sürede olumlu sonuç verdiğini belirtti. Manda Yetiştiriciliği panelinde, Eskişehir'de kent kırsalında yaşayan manda üreticileri ve yeni başlayacak olan yatırımcıların örgütlenerek "Manda Üretici Birliği" çatısı altında bir araya getirilerek "Manda Islah Sistemi"nin uygulanmaya başlayacağını anlattığını hatırlatan Dr. Emine Sever, Eskişehir İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği kurulduğunu belirtti.

Eskişehir' de Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği kurulmasıyla, mevcut 294 olan anaç manda sayısını en az 900 başa çıkarılacağının da hedeflendiğini belirten İl Müdürü Dr. Emine Sever, bunun sonucunda Eskişehir'in "Halk Elinde Manda Islah Projesi"nin uygulandığı iller arasına alınacağını ifade etti.

Eskişehir'in proje uygulanan iller içine girmesiyle bir manda ve bir malağa ödenecek toplam destek miktarının bin 900 lira olacağını da belirten Sever, bu desteğin kentteki manda yetiştiriciliğinin gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

İl Müdürlüğü olarak her zaman yetiştiricilerin yanında olduklarını ve düzenlenen panel sonrasında bu kadar kısa süre içinde Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği kurulmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Sever, birliğin Eskişehir ve ülke hayvancılığına hayırlı olmasını diledi.