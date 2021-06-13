Eskişehir'de doğa yürüyüşü

Dünya Çevre Günü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyona, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, İl Müftüsü Bekir Gerek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik ve 300 kadar gönüllü iştirak etti. Eskişehir Ormanspor Hentbol Takımı oyuncuları da yürüyüşe katıldı.

Saat 10.00'da toplanan misafirlere hitaben Orman Bölge Müdürü Recep Temel bir hoş geldiniz konuşması yaptı. İl Müftüsü Bekir Gerek de dinimizin çevreye verdiği önemi belirten bir konuşma yaptı. Protokol konuşmalarının ardından yürüyüş düzeni alındı.

Şehri tepeden gören yangın gözetleme kulesine kadar yürüyen katılımcılara burada ikramda bulunuldu. Bir süre dinlendikten sonra farklı bir rotadan toplanma yerine dönüldü. Yaklaşık 6 kilometre yürüyen misafirler doğa ile baş başa bir gün yaşamış oldular.