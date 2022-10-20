Eskişehir'de doğan her bebek için 1 fidan dikildi

Eskişehir'de ‘Her Yenidoğan Adına Bir Fidan' projesi çerçevesinde bu yıl doğan bebekler için 5 bin 100 adet fidan dikildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü ile Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Her Yenidoğan Adına Bir Fidan Dikilmesine İlişkin İşbirliği Protolü' çerçevesinde; Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde son 1 yıl içinde doğan her bebek adına birer fidan dikildi. Kanlıpınar Mevkii'nde gerçekleşen etkinlikte toplam 5 bin 100 adet fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinliğe, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlükleri, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hatsanesi'nin yöneticileri ile çalışanları katıldı. Kendi bebeğinin fidanını kendisi dikmek isteyen anne ve babalar da dikim etkinliğine dâhil oldular.

Söz konusu protokol ile 2019 yılından bu yana Turgutlar, 15 Temmuz Şehitler Ormanı, Karapazar ve son olarak Kanlıpınar olmak üzere 4 farklı alanda toplam 15 bin 900 adet fidan dikildi.