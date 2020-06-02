Eskişehir'de domatesin kilosu 1.50 lira

5 liraya kadar düştü.

Eskişehir'de domates yılın en düşük fiyatına gördü. Geçen haftalarda kilosu 4 lira ve 5 liraya kadar çıkan domates fiyatı bu hafta ise 1.50 liraya kadar düştü. Pazar esnafı domateste fiyatında bu düşüşün nedeninin ihracat olmamasına bağlıyor. Pazar esnafı olan Cemal Şahin, “İhracatı olmadığından ve mallın çoğaldığında fiyatlar düşüyor. Şuan kilosu 1.50 lira halbuki geçen hafta bu domates 4 liraydı. Markette ayni domates 7 liradır ve gördüğünüz gibi biz bir buçuk lira satıyoruz” dedi.

“Bırak ucuza yesinler garibanlarımız”

Şahin, fiyatların düşmesinin işini zorlaştırdığını ama yine de vatandaşların ucuza domates alabildikleri için mutlu olduğunu şöyle ifade ederek, “Satışlarımız iyidir çok şükür. Yağmur olmasa hepsini satarız. Fiyatlar düştüğünde bizim işimiz de zorlaşıyor. Bugüne de şükür diyoruz. Onlar vatandaşlarımız, bırakın ucuz yesin garibanlar. Belki şu an da bir kilo domates alamayan vatandaşlarımız vardır, biz bilemiyoruz. O yüzden yesinler işte bir buçuk lira domates. Markete gideceklerine gelsinler pazardan ucuza alsınlar.”

Fiyatların ne zamana kadar bu şekilde devam edeceğini bilmediğini anlatan Cemal Şahin, “Bu fiyat daha böyle devam edecek mi bilemiyorum. Belki bir ay böyle gider” dedi.