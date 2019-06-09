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Eskişehir'de drone ile trafik denetimi

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ve asayiş ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Ramazan Bayramı süresince vatandaşların daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafiğin yoğunlaştığı bölgelerde önlemlerini arttırdı. Bayram dolayısıyla şehir dışına çıkan ve geri dönüşlerin başlaması üzerine zaman zaman yoğunluk yaşanan bölgelerde ekipler sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Drone ile de havadan görüntüleme ve denetlemenin yapıldığı uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

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