Eskişehir'de dün yazdı, bugünse kış

Eskişehir'de dün havalar yaz aylarını aratmazken, bugünse çiseleyen yağmurla birlikte hava sıcaklığı düştü.

Eskişehir'de hafta sonunun mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık göstermesi, kentte yaz aylarını anımsatan görüntüler meydana getirdi. Güneşli havayı gören Eskişehirliler hafta sonunun tadını çıkarmak için parklara ve caddelere akın etmişti. Bugünse vatandaşlar çok bulutlu kapalı bir güne uyandı. Öğle saatlerinde başlayan çiseleyen yağmurla hava sıcaklığı hissedilebilir biçimde düştü. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanıp ıslanırken, bazıları ise yanlarında taşıdıkları şemsiyeleri açarak yağmurdan korunduğu gözlendi. Meteorolojiden alınan verilere göre, dün Eskişehir'in merkez ilçelerinde 15 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı bugün 10 dereceye kadar düştü.

Öte yandan Eskişehir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Eskişehirlileri yağmursuz parçalı bulutlu bir hafta bekliyor.