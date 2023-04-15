Eskişehir'de Dünya Kudüs Günü münasebetiyle basın açıklaması düzenlendi

Eskişehir Sami Ramazanoğlu Camii önünde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan basın açıklamasında Peygamber Sevdalıları adına konuşan Eskişehir Peygamber Sevdalıları Sözcüsü Enes Yıldırım, “İslam'ın ilk kıblesinin özgürlüğe kavuşması için buluşmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu işgal sürecinin çok da uzun süremeyeceğine, İslam ümmetinin özgür Kudüs'te toplanacağı günün yakın olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, açıklamasına şöyle devam etti:

“Mübarek Ramazan'ın son cumasında Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Kudüs işgal altındayken, Mescid-i Aksa siyonist barbarlar tarafından fiili saldırılara uğrarken, bu mukaddes beldenin ve İslam'ın ilk kıblesinin özgürlüğe kavuşması için buluşmaya, sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Bu işgal sürecinin çok da uzun süremeyeceğine, İslam ümmetinin özgür Kudüs'te toplanacağı günün yakın olduğuna inanıyoruz. Filistin'de hemen her gün şehit haberleri gelmekte ve Mescid-i Aksa saldırıya uğramaktadır. Baskı ve alıkoymalar artmakta, işgal zindanlarındaki Müslümanlar her türlü zulmü görmektedir. Yüzlerce kadın ve çocuğun zindanlarda olduğu Filistin'de, Müslüman kardeşlerimiz ümmetin duasının yanında fiili desteğini de beklemektedir. Buradan bir kez daha vurgulamak isteriz ki bizler, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için atılacak her adımı desteklemekteyiz. Bedeli ne olursa olsun, Kudüs ve Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa için her türlü mücadeleyi vereceğiz. İşgalci siyonistlerin gördüğü kabusların bir gün gerçekleşeceğine yakinen inanıyoruz. Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğü için verilen mücadele eninde sonunda galip gelecektir. Çünkü bu, Yüce Allah'ın vadidir. Rabbimizin vaadi ise hiç kuşkusuz haktır.”

Basın açıklaması İlahiyatçı İdris Aras'ın yaptığı dua ile sona erdi.