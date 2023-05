Eskişehir'de Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı

Oda Yönetim Kurulu adına Veteriner Hekim Naciye İnan, okuduğu basın açıklamasında, “Dünya Veteriner Hekimleri ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün girişimleri ile 2000 yılından bu yana her yıl Nisan ayının son Cumartesi günü, Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanmaktadır. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Merkezli ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak bu yıl kutlama yapmama kararı aldık. Deprem felaketinin maddi ve manevi hasarlarından, ülkemizin tekrar ayağa kalkacak gücü olduğu bilinciyle, her kurum her meslek odasının elini taşının altına koyması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak kutlama yerine depremde hayatını kaybeden meslektaşlarımızı anmak ve bölgede ekonomik sıkıntı yaşayan meslektaşlarımızın yaralarını sarmak için bu akşam Anma ve Deprem Yardım Programı düzenliyoruz. Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası olarak, odamız üyesi 45 Veteriner Hekim farklı zamanlarda Deprem Bölgesine giderek, bölgede hayvan tedavileri, enkazdan hayvan çıkarma, gıda kontrolü, dezenfeksiyon işlemleri gibi önemli görevleri yürütmüşlerdir. Ayrıca oda olarak, deprem bölgesine, Veteriner ilaç ve medikal malzeme, hayvan yemi gibi 1 milyon lirayı aşkın değerde yardım yapılmıştır. Yapılan yardımlar nedeniyle tüm üyelerimize ayrı ayrı teşekkürü borç biliriz. Kendilerini mesleklerine adamış ve tutkuyla çalışan biz veteriner hekimlerin, ne kadar zorlu şartlarda görev yaptıkları çoğu kez bilinmektedir. Biz veteriner hekimler her türlü iklim ve doğal şartlarda her saatte görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı.

Veteriner hekimlerinin görevinin sadece hayvanları tedavi etmek olarak anlaşılmaması gerektiğini vurgulayan İnan, “Hayvanlardan insanlara bulaşabilen ve küresel halk sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıkların kontrolünde, antibiyotik direnci ile mücadelede, covid aşısı üretiminde ve gıda güvenliğinin sağlanmasında biz veteriner hekimlerin görevidir. Bu çerçevede Tek Sağlık Sisteminin önemli olduğunu düşünüyor, birçok ülkede olduğu gibi, ülkemizin bu konsepte geçmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Hayvansal üretim sürecinde, hayvan hastalıklarını önleyerek ve kontrol ederek, yeterli ve güvenli yüksek kaliteli gıdaların elde edilmesinde çiftlikten sofraya kadar olan süreçte, sürdürülebilir gıda güvenliğinin oluşturulabilmesinde, gıda güvenliğinin temel öğesi hiç tartışmasız veteriner hekimlerdir. Veteriner Hekimler olarak, her yıl iki aylık fiili hizmet tazminatının geri getirilmesi, sağlıkta şiddet, tüm veteriner hekimlere yeşil pasaport, sağlık sınıfında bulunan diğer memurlara verilen hakların verilmesi, kamu veteriner hekimlerinin ek gösterge oranın artırılması, emekli veteriner hekimlerin maaşlarına ilave ödeme, gibi taleplerimizi yineliyoruz. Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun” dedi.