Eskişehir'de durdurulan araçta silah ve uyuşturucu yakalandı

Eskişehir'de şüphe üstüne durdurulan araçta silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlanması doğrultusunda polis ekipleri kontrollerinde devam ediyor. Eskişehir- Ankara karayolu üzerinde yapılan denetimlerde durdurulan Oğuzhan K. idaresindeki otomobilde arama yapan ekipler, kurusıkı tabanca, bir miktar metamfetamin, tüfek fişeği, bıçak ve sopa ele geçirildi. Oğuzhan K. ile araçta bulunan arkadaşları Ferhat K. ve Burhanettin K. gözaltına alındı.