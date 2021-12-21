İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de düzenlenen sahte para operasyonunda 5 kişi yakalandı

Eskişehir’e farklı şehirden gelerek piyasaya sahte para sürmeyi planladıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.

Eskişehir'e farklı şehirden gelerek piyasaya sahte para sürmeyi planladıkları iddia edilen 5 kişi yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM), gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda sahte para operasyonu düzenlendi. Kent merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, sahte olduğu değerlendirilen 155 adet 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Farklı şehirden gelerek Eskişehir piyasasına sahte para sürmeye çalıştıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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