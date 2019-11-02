Eskişehir'de ‘El Ele Çevre Temizliği'

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile işbirliği halinde Kocakır Yangın Hareket Merkezinde toplanan dernek üyeleri, ilk önce çevre, doğa ve ağaçlandırma üzerine bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Kocakır ormanlık alanı ile Seyitgazi yolu kenarında kalan alanda temizlik yaptı. Dernek Başkanı Hande Bayrak ve arkadaşları ellerine poşetleri alarak yol boyunca araçlardan atılan çöpleri topladı. Ayrıca etkinliğe Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras da eşlik etti.

Derneklerinin sosyal medya zerinde 30 bin takipçisi olduğunu söyleyen Hande Bayrak, “Birçok yardımlaşma çalışması yapıyorduk. İlk kez çevre temizliği etkinliği yaptık. Bu bir başlangıç, bundan sonra daha kalabalık guruplar ile doğayı çöplerden kurtaracağız. Destekleri için Orman Teşkilatına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2 saatlik çalışma ile onlarca poşet çöp toplanırken, çöpler ayrıştırılmak ve geri dönüştürülmek üzere ilgili yerlere teslim edildi.