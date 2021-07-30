Eskişehir'de eller yangından etkilenenler için semaya açıldı

Eskişehir'de cuma namazı sonrasında birçok ilde orman yangınlarından etkilenenler için dualar edildi.

Önceki gün Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ardından da farklı illerin ormanlık alanlarında çıkan yangınlar hala etkisini sürdürüyor. Yangınlar, ölümlerin yanı sıra binlerce hektar ormanlık alanın tahrip olmasına ve birçok hayvanın da telef olmasına neden oldu. Alevler birçok köyü adeta küle çevirdi. Bugün cuma namazında Eskişehirli vatandaşlar ve cami imamı yangından etkilenenler için dua etti. Eskişehir Çarşı Camii cemaati namazlarının ardından imamın yangıdan etkilenenler için ettiği dualara ‘amin' dedi.

“Namazımın ardından vatandaşlarımız için dua ettim”

Namazının ardından yangından etkilenenler için dua eden Neşet Dağcı, cuma namazının ardından yangın bölgesindeki vatandaşlar ve canlılar için dua ettiğini ifade etti. Dağcı ayrıca yangınlarda parmağı olanları da Allah'a havale ettiğini belirtti. Neşet Dağcı, “Cuma namazını kıldım. Namazımın ardından yangın bölesindeki vatandaşlarımız için dua ettim. Oradaki vatandaşlarımızı Allah'ım korusun. Sadece vatandaşlarımız değil orada birçok hayvan can verdi Allah'ım hepsini korusun. Başka diyecek bir şeyim yok, çok üzgünüm. Bu yangınlarda parmağı olan varsa, Allah'ım kahreylesin, Allah onları bildiği gibi yapsın. Umarım kısa sürede bunu da atlatırız, yananlar bizim akciğerlerimiz” diyerek düşüncelerini aktardı.