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Eskişehir'de Erasmus + KA1 projesi gerçekleşiyor

Tepebaşı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından koordine edilen All Together For Solidarity adlı Erasmus + KA1 projesi Eskişehir de gerçekleşiyor.


Beş farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı projede göçmen ve mültecilerin yaşadıkları sorunlara uluslararası toplumun dikkatini çekecek aktiviteler üretilmeye çalışılıyor. Bu kapsamda Eskişehir'de mülteci ve sığınmacılar alanında birçok projeye öncülük eden Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, projeye katılan gençlerle buluştu. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan ve Tepebaşı Kaymakamlığı'nın mülteci ve sığınmacılar için yaptığı faaliyetler hakkında bilgi veren Yılmaz, katılımcılarla bir süre sohbet etti.


29 Şubat Cumartesi günü sona erecek projede; Türkiye, İngiltere, Yunanistan, İtalya ve Makedonya'dan çeşitli meslek gruplarına mensup 30 katılımcı yer alıyor.

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