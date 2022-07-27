Eskişehir'de esnaf vatandaşa su yetiştiremiyor

Eskişehir'de sıcak havalardan dolayı vatandaşlar bol bol sıvı tüketirken, bir esnaf bazı günler yarım litrelik şişelerden günde 60 koli olarak yaklaşık bin 500 taneye yakın su sattığını belirtti.

Eskişehir'de gün içeresinde 30 dereceye kadar yükselen hava sıcaklıkları insanları zorluyor. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelerde serinlemeye çalışırken, bazıları da soğuk sıvılar tüketerek sıcağın etkisini üzerinden atmak için çabalıyor. Sıcak havalarda tüketilen soğuk su insanların en çok tercih ettiği serinleme yöntemi.

Hamamyolu Caddesi'nde çiğköfte işletmecisi olan Batıkan Küçükkaya, yaz aylarının gelmesiyle ile dükkânının önündeki dolaptan su satışı yapıyor. Esnaf Küçükkkaya, kavurucu sıcakların etkisini göstermesi ile su satışlarında oluşan artıştan bahsetti. Batıkan Küçükkaya, “Çiğköfteden çok su satıyorum diyebilirim. Dükkânımızın önündeki buzdolabından ve içerdeki iki buzdolabından günde 50-60 koli su satışı gerçekleştiriyorum. Zaman zaman havanın sıcaklığına göre 60 kolinin de üzerine çıktığımız oluyor. Bazı zamanlar 3 dolap olmasına rağmen soğuk su yetiştiremiyoruz” dedi.