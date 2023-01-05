Eskişehir'de ESOGÜ Hastanesi'nde bir ilke imza atıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı tarafından ESOGÜ Hastanesi'nde, kalp ritim bozukluğu olan çocuklarda “Elektrofizyolojik Çalışma (EPS) ve Ablasyon” uygulaması Eskişehir'de ilk kez gerçekleştirilerek kalp ritim bozukluğu bulunan çocuk hastalar sağlıklarına kavuşturuldu.

Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Birsen Uçar uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada “İlimizde ilk kez uygulanmaya başlanan ve halk arasında ‘Ritim anjiyosu, yakma veya dondurma' isimleri ile de bilinen Elektrofizyolojik Çalışma (EPS)/Ablasyon uygulamalarının, aritmi tanısı konulan çocukların tedavisinde önemli bir eksikliği gidereceğini ve gerek ilimiz, gerekse çevre iller için son derece faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aritmi ve Elektrofizyoloji Sorumlusu Prof. Dr. Yakup Ergül'ün de katkıları ile uygulamaları gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Sülü ise “Ritim bozuklukları çocuklarda sık görülen kalp hastalıkları arasındadır. Kliniğimizde uzun yıllardır bu hastaların tanısı Elektrokardiyografi (EKG), Ritim Holter, Eforlu EKG, olay kaydediciler (event recorder) ve ekokardiyografi kullanılarak yapılmaktaydı. Bu hastaların ilaçlar ile tedavi, takip ve izlemleri de yapılmaktaydı ancak yakın zamana kadar EPS ve ablasyon işlemleri yapılamıyordu. Bu nedenle hastalar sıklıkla Ankara ve İstanbul'da bulunan merkezlere yönlendirilmekte idi. Artık hastanemizde bu yöntemler ile tedavi yapılmaya başlandı. Şu ana kadar kliniğimizde EPS/ablasyon işlemleri yapılan 6 çocuk hasta sağlığına kavuştu. Hastalara bu işlemde bacak toplardamarlarından girişim yapıldıktan sonra üç boyutlu haritalama yöntemi kullanılarak, sıklıkla radyasyon kullanılmadan, ritim bozukluğu tipi ve yeri tespit edilmekte, sonra ise yakma (radyofrekans ablasyon) veya dondurma (kriyoablasyon) yöntemi kullanılarak bozukluk ortadan kaldırılmaktadır. İşlem sonrası hastalar kısa sürede normal yaşantılarına dönmekte ve sıklıkla ritim bozukluğu ilacı kullanma gereksinimi ortadan kalkmaktadır. Ayrıca ritim bozukluğu nedeni ile spor yapamayan hastaların çoğu spor yaşantısına geri dönebilmektedir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için kliniklerinde eğitim aldığım Sayın Prof. Dr. Yakup Ergül'e eğitim sürecimde ve sonrasında hastanemizde yaptığımız ilk işlemlerde verdiği tüm destekler için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.