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Eskişehir'de eşsiz sonbahar manzarası

Eskişehir’in Deliklitaş Mahallesinde bulunan sokaklar, sonbaharın eşsiz yaprak dökümüyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Eskişehir'in Deliklitaş Mahallesinde bulunan sokaklar, sonbaharın eşsiz yaprak dökümüyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Sonbahar aylarının son günlerine gelinirken sararıp yere düşen yapraklar, Deliklitaş Mahallesinde bulunan sokaklarda adeta bir örtü oluşturdu. Binlerce yaprağın sokaklara dökülmesiyle kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı Eskişehir'de eşsiz manzaralar oluştu. Sokak köşelerine temizlenerek yığın haline gelen yapraklar ise belediye ekipleri tarafından sürekli temizleniyor.

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