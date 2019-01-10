Eskişehir'de evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tepebaşı-Keskin Mahallesinde 30 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı inceleme başlatıldı. Gerçekleşen soruşturmalar neticesinde, olayın S.K., C.B.D., B.A. ve A.T. isimli şüpheliler tarafından yapıldığı tespit edildi. Belirlenen şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, şahıslarla birlikte İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 1, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluk bölgesinde ise 3 evden hırsızlık olayında çalındığı anlaşılan suç eşyaları ele geçirildi.

Öte yandan yakalanan şüpheliler, işlemlerinin akabinde adli makamlara sevk edildi.