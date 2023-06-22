İhlas Haber Ajansı

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Eskişehir'de facianın eşiğinden dönüldü

Eskişehir’de bir akaryakıt istasyonu önündeki motosiklette çıkan yangın, büyük paniğe sebep oldu.

Eskişehir'de bir akaryakıt istasyonu önündeki motosiklette çıkan yangın, büyük paniğe sebep oldu.


Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunun hemen çıkışında bir motosiklet aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden oldu. Trafik polisleri tarafından yol tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı, akaryakıt istasyonundaki yangın alarmı çalıştırıldı. Akaryakıt istasyonunda çalışanların yangın söndürme tüpleriyle hızlı müdahale etmesinin ardından yangın söndürüldü.

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